Polizeipräsidium Rheinpfalz / Landau - Versuchter Einbruch in ...

Landau - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen - Am 31.10.2018 gegen 18:25 versuchten 3 bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus einzubrechen. Nachdem der Eigentümer die Personen bemerkte, flüchteten die Täter, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach 3 jungen männliche Tätern, sehr schlank, ca. 180 groß, Kapuzenpullover, dunkel gekleidet. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.