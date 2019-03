Polizeipräsidium Rheinpfalz / Lenkräder aus PKW gestohlen

Lenkräder aus PKW gestohlen

Ludwigshafen - Unbekannte stahlen in der Nacht von Samstag (16.03.2019) auf Sonntag (17.03.2019) fünf Multifunktionsräder der Marke BMW. Die Lenkräder wurden fachmännisch aus abgestellten BMW ausgebaut und anschließend entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 7000 Euro. Betroffen Fahrzeuge waren in der Lisztraße, Kurfürstenstraße, Lachnerstraße und Bayernstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

