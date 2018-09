Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen - ...

Ludwigshafen - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste 16-Jährige

Ludwigshafen - Oggersheim - Seit Sonntagmorgen wird die 16-jährige Viktoria Ludchenko vermisst. Diese verließ gegen 04:10 Uhr mit ihrem Fahrrad und einem blauen Rucksack die Wohnanschrift ihrer Eltern in Ludwigshafen-Oggersheim. Zur Einsatzunterstützung wurden ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund hinzugezogen. Die Spur der Vermissten verliert sich allerdings im Bereich des Maudacher Bruches.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, ca. 163 cm, dunkelblondes langes Haar und trägt eine blaue Jacke.

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer: 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

