Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen - Bauchtasche aus ...

Ludwigshafen - Bauchtasche aus unverschlossenem LKW entwendet

Ludwigshafen - Am Freitagmorgen legte ein Gerüstbauer aus Ludwigshafen seine Bauchtasche im unverschlossenen LKW in der Georg-Herwegh-Straße auf die Mittelkonsole ab. In der Bauchtasche befand sich mitunter die braune Ledergelbörse mit diversen Karten. Die Bauchtasche wurde während seiner Arbeit durch unbekannte Täter aus dem LKW entwendet. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.