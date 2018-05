Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen - Brand einer ...

Ludwigshafen - Brand einer Lagerhalle

Ludwigshafen - Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle einer Dachdeckerfirma in der Fußgönheimer Straße in Ludwigshafen-Ruchheim. Durch das Feuer wurden ein in der Halle abgestelltes Fahrzeug der Firma sowie das Dach der Halle in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte bei ca. 40.000 Euro liegen. Personen und angrenzende Anwesen kamen nicht zu Schaden. Bereits um 17:15 Uhr war der Brand von der Feuerwehr gelöscht. Aufgrund der Löscharbeiten kam es zu Straßensperrungen, welche um 18:40 Uhr aufgehoben werden konnten. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an.

