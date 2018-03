Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen - Einbruch in ...

Ludwigshafen - Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen - Bislang unbekannten Tätern gelang es in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Gaststätte in Ludwigshafen- Mundenheim einzubrechen. Im Verkaufsraum wurde sowohl ein Spielautomat, als auch eine Geldkasse angegangen und Bargeld im Gesamtwert von 300EUR entwendet. Im Rahmen der Spurensuche durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 konnten noch vor Ort frische Hebelspuren an der Eingangstür zur Gaststätte festgestellt werden.

