Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen-Gartenstadt - ...

Ludwigshafen-Gartenstadt - Einbruch in Einfamilienhaus mit Täterkontakt

Ludwigshafen - Am Nachmittag des 17.08.18 kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Damaschkestraße in Ludwigshafen. Die unbekannten Täter verschafften sich über die gekippte Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen. Just in diesem Moment betrat die 29-jährige Tochter der Bewohner das Haus. Als die Tochter sich umdrehte, sah sie einen ihr unbekannten Mann durch die offene Haustür aus dem Haus flüchten. Hinweise deuten darauf hin, dass es sich um zwei Täter handelte, welche aber rechtzeitig gestört wurden, bevor sie etwas mitnehmen konnten.

Den geflüchteten Täter konnte die junge Frau als dünn, mit südlichen Aussehen beschreiben. Er trug eine Sonnenbrille und einen blau-weiß gestreiften Pullover. Die Ermittlungen zu dieser Sache dauern an.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per Email an kiludwigshafen@polizei.rlp.de.

