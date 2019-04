Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen-Oggersheim - ...

Ludwigshafen-Oggersheim - Raubüberfall auf Tankstelle

Ludwigshafen-Oggersheim - Am 31.03.2019, kurz nach 22.00 Uhr betrat ein bewaffneter Täter die Aral-Tankstelle in der Prälat-Caire-Str. in Ludwigshafen-Oggersheim. Mit einer Schusswaffe bedrohte er die drei anwesenden Personen. Er erpresste einen dreistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete er fußläufig. Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die drei Personen wurden bei der Tatausführung nicht verletzt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

