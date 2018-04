Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen-Oggersheim - Teurer ...

Ludwigshafen-Oggersheim - Teurer Einkauf bei einer Tankstelle

Ludwigshafen - Am Freitag, dem 06.04.2018, gegen 18:30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mannheimer auf das Gelände einer Tankstelle in der Dürkheimer Straße in Ludwigshafen-Oggersheim und suchte den Verkaufsraum auf. Unglücklicherweise hatte der Mann vergessen, die Handbremse zu betätigen bzw. einen Gang einzulegen. Während sich der Fahrer im Verkaufsraum aufhielt machte sich sein Auto selbstständig und rollte quer über die Fahrbahn. Gestoppt wurde die Fahrt durch die Steinmauer eines angrenzenden Grundstücks. Am Audi entstand lediglich geringer Sachschaden, während die Mauer an mehreren Stellen riss. Der Schaden dürfte bei mindestens 1000 Euro liegen. Glücklicherweise befuhren zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge die Dürkheimer Straße.

