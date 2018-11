Polizeipräsidium Rheinpfalz / (Ludwigshafen - Oppau / ...

(Ludwigshafen - Oppau / Edigheim) - Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen - Am Mittwoch den 31.10.2018 gegen 22:28 Uhr konnte durch die Polizei ein 56-jähriger Ludwigshafener festgestellt werden, welcher betrunken mit seinem Mofa an seine Wohnanschrift in Oppau fahren wollte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Um 23:30 Uhr fiel dann einer Streife in Edigheim ein 29-jähriger Ludwigshafener auf, welcher mit seinem PKW, mit quietschenden Reifen über eine Kreuzung fuhr. Da der Fahrer deutlich verspätet auf die Anhaltezeichen der Polizeibeamten reagierte, wurde auch er einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkohltest konnte nicht durchgeführt werden. Beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen und sie erwarteten nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

