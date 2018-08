Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen-Rheingönheim - ...

Ludwigshafen-Rheingönheim - Fahrradfahrerin mit Rohrzange angegriffen

Ludwigshafen - Eine 58-jährige Frau wurde am frühen Abend des 16.08.18 gegen 19:15 Uhr auf ihrem Nachhauseweg Opfer eines tätlichen Angriffs mittels einer Rohrzange. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Großwiesenstraße in Richtung Altrip. In Höhe des Kiefschen Weihers bemerkte sie eine unbekannte männliche Person, die sich ihr auf einem Fahrrad von hinten näherte. Plötzlich und unvermittelt schlug der unbekannte Mann der Frau zweimal mit einer ca. 30cm langen Rohrzange auf den Kopf. Durch ihren getragenen Fahrradhelm wurden diese Schläge glücklicherweise weitestgehend abgefangen, weshalb die Frau nur leichte Kopfschmerzen davontrug. Der Fahrradhelm wurde massiv beschädigt und hatte durch die Schläge deutliche Bruchstellen. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als ca. 20 Jahre alt, schlank, hellbraune Hautfarbe, dunkle Haarfarbe. Er war mit einem Rad ohne Schutzbleche, vermutlich Mountainbike, unterwegs und hatte eine auffällige gelbe Stoffumhängetasche auf dem Rücken.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

