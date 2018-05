Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen - Rotlicht ...

Ludwigshafen - Rotlicht missachtet und mit Straßenbahn kollidiert - Hoher Sachschaden

Ludwigshafen - Am Mittag des 23.05.2018, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 46-jährige Frankenthalerin mit ihrem PKW die Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße. An der Einmündung Saarlandstraße/Stifterstraße fuhr sie aus Unachtsamkeit über die rotlichtzeigende Ampel nach links in Stifterstraße ein und kollidierte hierbei mit einer herannahenden Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 16.000EUR. Weiterhin erlitt die 46-Jährige eine stark blutende Platzwunde am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

