Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen - Sadtteil West ...

Ludwigshafen - Sadtteil West Sachbeschädigung von Sitzbänken am Hauptfriedhof

Ludwigshafen - Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, den 11.04.2018, wurden die Sitzflächen von zwei Holzbänken auf dem Vorplatz des Hauptfriedhofes in der Bliesstraße durch unbekannte(n) Täter beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 963-2222 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

