Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen - Spektakulärer ...

Ludwigshafen - Spektakulärer Unfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen - In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es gegen 01:20 Uhr zu einem spektakulären Unfall zwischen drei Pkw an der Kreuzung Franz-von-Sickingen-Straße und Karl-Legien-Straße. Ein 18jähriger Fahrer eines Fiat war in den Kreuzungsbereich eingefahren ohne die Regel Rechts-vor-Links zu beachten und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Smart eines 40jährigen Mannes.

Durch den Zusammenstoß wurde der Smart um die eigene Achse gedreht. Der Unfallverursacher geriet durch den Aufprall mit seinem Fiat auf den Bürgersteig und fuhr sich zwischen einem geparkten Pkw und einer Mauer fest, so dass der Fahrer durch die zersprungene Scheibe aus dem Fiat klettern musste, um aus seinem Pkw zu kommen.

Durch den Unfall wurden der Smart-Fahrer und seine 25jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 EUR.

