Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ludwigshafen-West - Unfall mit ...

Ludwigshafen-West - Unfall mit Folgen

Ludwigshafen - Am Freitag, gegen 14:50h, wollte eine 31-jährige Ludwigshafenerin mit einem VW Caddy von der Rohrlachstraße nach links in die Lorientallee einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, bevorrechtigten VW Passat und es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von 10.000EUR entstand. Die Fahrerin des Caddy, sowie zwei Insassen aus dem Passat erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Da die Fahrzeuge auf den Gleisen zum stehen kamen und nicht mehr fahrbereit waren, musste der Straßenbahnverkehr eingestellt werden, bis die Fahrzeuge nach ca. 40 Minuten von einem Abschleppunternehmen entfernt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Dame nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist, weshalb sie sich nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten muss.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -