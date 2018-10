Polizeipräsidium Rheinpfalz / Mehrere Diebstähle an PKW in der ...

Mehrere Diebstähle an PKW in der Turmstraße

Ludwigshafen-West - Am Freitag, 12.10.2018, wurden zwei Diebstähle an PKW gemeldet. Hierbei wurden im Zeitraum 01.10.2018 - 12.10.2018 ein Spiegelglas eines linken Außenspiegels und ein linker Außenspiegel komplett von den jeweiligen PKW entwendet. Auffällig war, dass beide PKW in der Turmstraße in Ludwigshafen, nahe der Hochschule abgestellt waren.

Sollten Sie entsprechende Beobachtungen gemacht habe, melden Sie diese der Polizei unter 0621/963-2222.

