Polizeipräsidium Rheinpfalz / Mit dem Schreck davon gekommen...

Mit dem Schreck davon gekommen...

Ludwigshafen - Eine selbstgebaute Vogelscheuche rief gestern (23.05.2018) die Polizei auf den Plan. Gegen 14 Uhr rief eine besorgte 19-Jährige die Polizei an und teilte mit, dass eine Person an einem Balkon im 12. Stock eines Hochhauses am Londoner Ring hängen würde. Als die Polizeibeamten am Hochhaus nach oben schauten, sah es tatsächlich so aus, als würde ein Mensch am Balkon hängen. Schnell wurde die betroffene Wohnung im 12. Stock ausfindig gemacht. Völlig verwundert über die Anwesenheit der Polizei öffnete der 35-jährige Bewohner die Wohnungstür. Es stellte sich heraus, dass der Bewohner eine Vogelscheuche aus Jacken, Luftballons und Handschuhen gebastelt hatte und diese außen an seinem Balkon befestigte, um nervige Tauben abzuwimmeln. Da die Vogelscheuche aus einiger Entfernung täuschend echt wie ein Mensch aussah, baten die Polizeibeamten den 35-Jährigen seine "Bastelei" abzuhängen, um derart weitere Einsätze zu vermeiden.

