Polizeipräsidium Rheinpfalz / Mofafahrer leicht verletzt

Mofafahrer leicht verletzt

Ludwigshafen - Ein 54-Jähriger befuhr am Mittwoch, 19.09.2018, gegen 9 Uhr mit seinem Mofa die Roonstraße in Fahrtrichtung Yorkstraße. Zeitgleich bog eine 20-jährige Autofahrerin von der Halbergstraße nach links in die Roonstraße ein. Dort kam ihr der 54-Jährige entgegen und versuchte beim Erblicken des Autos ein Ausweichmanöver durchzuführen. Dabei stürzte der Mofafahrer und zog sich leichte Abschürfungen am rechten Arm und Bein zu. Er wurde durch den eintreffenden Rettungswagen erstversorgt.

