Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Motorradfahrer ...

(Ludwigshafen) - Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall

Ludwigshafen - Am 22.08.2018 gegen 13.30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Auto auf der Hochfeldstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad hinter dem 71-Jährigen her. In dem Moment als der 71-Jährige nach links in den Hermann-Löns-Weg abbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an und stieß mit dem Auto zusammen. Er stürzte und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 49-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt.

