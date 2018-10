Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Motorradfahrer ...

(Ludwigshafen) - Motorradfahrer gestürzt

Ludwigshafen - Am 17.10.2018 gegen 17.10 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Maudacher Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. An der Kreuzung Tiroler Straße / Hochfeldstraße musste er verkehrsbedingt aufgrund eines Rückstaus abbremsen und stürzte. Er verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

