Polizeipräsidium Rheinpfalz / Motorradfahrer wird bei Unfall ...

Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt

Ludwigshafen - Am Freitagmittag, den 28.09.2018 gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 79- jährige Autofahrerin die Lindenstraße, um auf den Parkplatz eines Hofladens zu fahren. Beim Überqueren der Maudacher Straße übersah sie den vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Motorradfahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Motorradfahrer zu Boden und zog sich Prellungen, Stauchungen sowie Schürfwunden am gesamten Körper zu. Er wurde zwecks weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Da auch die Unfallverursacherin über Kreislaufprobleme klagte, wurde diese ebenfalls vorsorglich im Krankenhaus vorgestellt.

