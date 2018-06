Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Nachbar ...

(Ludwigshafen) - Nachbar erwischt Einbrecher

Ludwigshafen - Am 03.06.2018 gegen 19.00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter über die Terrasse in ein Einfamilienhaus in der Sternstraße einzubrechen. Als ein Nachbar sah, dass der Unbekannte gerade dabei war, die Terrassentür aufzuhebeln, sprach er ihn an. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Ebertpark. Er war etwa 1,75 - 1,80 m, schlank und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Kappe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

