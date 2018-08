Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Nachbar ...

(Ludwigshafen) - Nachbar verhindert Einbruch in Café

Ludwigshafen - Am 27.08.2018 gegen 04.00 Uhr versuchten unbekannte Täter, ein Fenster eines Café`s in der Goethestraße aufzuhebeln. Ein Nachbar, der dies von seiner Wohnung aus sah, rief ihnen zu, so dass sie vom Einbruch abließen und flüchteten. Es handelte sich um drei Täter, die dunkel gekleidet waren mit Kapuzenpullovern und übergezogenen Kapuzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

