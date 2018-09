Polizeipräsidium Rheinpfalz / Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ludwigshafen - Gartenstadt - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Rollerfahrer kam es am Samstagmittag in der Ludwigshafener Gartenstadt. Ein 57 jähriger PKW Lenker und der 29 jährige Rollerfahrer befuhren beide die Kärntner Straße und wollten nach links in die Brandenburger Straße abbiegen. Hier kollidierten die beiden hintereinander fahrenden Fahrzeugführer miteinander, wodurch der Rollerfahrer stürzte. Er erlitt hierbei Schürfwunden an Armen und Beinen und wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 EUR. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer für das geführte Kleinkraftrad keinen Führerschein hatte. Er muss zusätzlich mit einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

