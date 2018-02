Polizeipräsidium Rheinpfalz / Panne vorgetäuscht und Uhr gestohlen

Panne vorgetäuscht und Uhr gestohlen

Ludwigshafen - Einem 88-Jährigen wurde bereits am Mittwoch (31.1.2018) die Armbanduhr auf dreiste Art und Weise gestohlen. Der Senior war gegen 15.30 Uhr zu Fuß in der Pariser Straße unterwegs, als er von einem Mann angesprochen wurde, der nach einem Euro für ein Münztelefon fragte, um einen Pannendienst für sein liegengebliebenes Auto zu verständigen. Als der Unbekannte den 88-Jährigen nach der Uhrzeit fragte, nahm dieser das Handgelenk des Seniors, streifte dessen Armbanduhr ab, um angeblich die Uhrzeit besser lesen zu können, und machte sich anschließend mit der Armbanduhr zu Fuß aus dem Staub. Die Uhr hatte einen Wert von 60 Euro. Bei dem Trickdieb soll es sich um einen circa 40 Jahre alten Mann mit dunklen kurzen Haaren gehandelt haben. Er wäre zwischen 1,60 und 1,65 m groß gewesen und hätte akzentfreies Deutsch gesprochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

