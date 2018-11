Polizeipräsidium Rheinpfalz / PI Ludwigshafen 1 - Durch Brand ...

PI Ludwigshafen 1 - Durch Brand zerstörter Mülleimer

Ludwigshafen - Am 16.11.2018, gegen 18:30 Uhr, setzten unbekannte Täter einen Mülleimer im Schulhof der Alfred-Delp-Schule in Brand. Der Mülleimer wurde hierdurch komplett zerstört. Hinweise können unter der Rufnummer 0621 / 963-2122 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 gegeben werden.

