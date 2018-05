Polizeipräsidium Rheinpfalz / PKW-Aufbruch

PKW-Aufbruch

Ludwigshafen-Süd - Am Freitag, 25.05.2018, in der Zeit zwischen 16.36 bis 17.45 Uhr, wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür an einem geparkten Pkw (weißer Toyota Aygo) in der Saarlandstraße in Ludwigshafen eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend eine Geldbörse entwendet. Ein Zeuge konnte wenige Minuten zuvor eine sich auffällig verhaltende männliche Person auf der Straße wahrnehmen, welche an dem aufgebrochenen Fahrzeug verharrte. Dieser Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 185 cm groß, 35-40 Jahre, schlanke Statur, graues Oberteil, graue Arbeitshosen, kurze Haare, kein Bart, keine Brille, Tätowierungen an den Armen. Der Unbekannte war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail via piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

