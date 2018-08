Polizeipräsidium Rheinpfalz / Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 ...

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Mit der Flasche auf den Kopf geschlagen

Ludwigshafen - Am Freitagabend, den 24.08.2018 gegen 22:30 Uhr, gerieten zwei Männer auf dem Berliner Platz in Streit. Als sich der 20-jährige Geschädigte von seinem Widersacher entfernen wollte, wurde ihm durch den unbekannten Beschuldigten eine Bierflasche auf den Hinterkopf geschlagen. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf. Zwecks medizinischer Erstversorgung musste der Rettungsdienst hinzugezogen werden, der den jungen Mann ins Krankenhaus verbrachte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männliche Person, etwa so alt wie der Geschädigte, - dunkler Teint, möglicherweise afghanische Herkunft, - 175-180 cm groß, - schwarze kurze Haare - blaues Tanktop.

Zeugen der Tat werden gebeten, mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend Kontakt aufzunehmen: Gemeinsame Sachgebiet Jugend Berliner Straße 52 67059 Ludwigshafen am Rhein Telefon: 0621/963-2301 pdludwigshafen.lgsgj@polizei.rlp.de

