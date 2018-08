Polizeipräsidium Rheinpfalz / Radio-Navigationseinheit gestohlen

Radio-Navigationseinheit gestohlen

Ludwigshafen - Ein bisher unbekannter Täter schlug am 28.08.2018, gegen 20 Uhr, in der Kallstadter Straße die rechte Seitenscheibe des Volkswagens eines 52-Jährigen ein, öffnete das Auto und entwendete eine fest verbaute Radio-Navigationseinheit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

