Polizeipräsidium Rheinpfalz / Randalierer mit Axt von der ...

Randalierer mit Axt von der Polizei festgenommen

Neustadt/Weinstraße - Am heutigen Dienstag, dem 26.02.2019 gg. 18.45h wurde der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. am dortigen Hauptbahnhof am Gleis 1 eine randalierende männliche Person mit einer Axt gemeldet. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnten den Sachverhalt als bestätigt vorfinden. Nur unter Androhung des Schusswaffengebrauchs konnte letztendlich der bislang unbekannte Mann dazu bewegt werden sich "halbwegs" auf den Boden zu begeben und konnte dort dann trotz weiteren erheblichen Widerstandes überwältigt und zur Dienststelle verbracht werden. Einige Schaulustige und Sympathisanten des Mannes behinderten den Einsatz. Über Verletzungen bei den Beteiligten sind bis jetzt noch keine Angaben möglich. Da die Ermittlungen noch auf Hochtouren laufen wird gebeten von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen. Die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. wird sich zu gegebenem Zeitpunkt zur Sache weiter äußern.

