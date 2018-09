Polizeipräsidium Rheinpfalz / Raub einer Jacke

Raub einer Jacke

Ludwigshafen-Mitte - Der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde am Freitagabend über eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am Berliner Platz informiert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass Grund der Auseinandersetzung der Raub einer Jacke am Nachmittag gewesen war. So hatte gegen 17:00 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Ludwigshafen einem 17-jährigen Geschädigten die Jacke vom Körper gerissen. Als die Beteiligten der Straftat in der Nacht am Berliner Platz wieder aufeinander trafen, kam es zur anfangs gemeldeten Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 18-jähriger Begleiter des Geschädigten leicht verletzt. Die, durch den Raub erlangte, Jacke wurde sichergestellt. Der 20-jährige Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Hinsichtlich des Raubüberfalls führt die Kriminalpolizei Ludwigshafen die weiteren Ermittlungen.

