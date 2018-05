Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Rollerfahrerin ...

(Ludwigshafen) - Rollerfahrerin verletzt

Ludwigshafen - Am 14.05.2018 gegen 09.30 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit dem Auto auf der Fichtestraße in Richtung Hohenzollernstraße. Als sie nach links in den Alwin-Mittasch-Platz einbiegen wollte, kam ihr eine 17-Jährige auf einem Kleinkraftrad entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 54-Jährige aus und die17-Jährige bremste stark. Dabei rutschte sie auf der nassen Fahrbahn aus, fiel gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und verletzte sich. An dem am Fahrbahnrand geparkten Auto entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

