Polizeipräsidium Rheinpfalz / Sachbeschädigung an Pkw durch ...

Sachbeschädigung an Pkw durch älteren Mann in der Innenstadt

Ludwigshafen-City - Am Donnerstag, 11.10.2018, gegen 10.00 Uhr, wollte eine 40-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw (silberne Mercedes B-Klasse) von der Wörthstraße in die Otto-Stabel-Straße einbiegen. Die Frau musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein älterer Mann (Beschreibung: ca. 65-70 Jahre alt, 1,60-1,70 m groß, mit kurzem gewelltem grauen Haar und hellgrauer Kleidung) sei zu Fuß zu ihrem Fahrzeug gekommen und hätte sich lautstark beschwert, dass die Frau dort anhält. Danach hätte die Frau Kratzgeräusche wahrgenommen. Als die Frau aus ihrem Pkw ausstieg, stellte sie fest, dass sich jetzt zwei Kratzer an der linken Fahrzeugseite befanden. Der ältere Mann hatte die Örtlichkeit zu Fuß verlassen und konnte von der Frau nicht mehr angetroffen werden.

