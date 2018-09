Polizeipräsidium Rheinpfalz / Schlägerei

Schlägerei

Ludwigshafen - Ein 25-Jähriger wurde am Sonntag (09.09.2018) während einer Schlägerei verletzt. Laut Zeugenaussagen entwickelte sich gegen 5.20 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Shisha-Bar in der Wredestraße. Hierbei wurde ein 25-Jähriger leicht verletzt. Die Ursache der Auseinandersetzung ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

