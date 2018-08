Polizeipräsidium Rheinpfalz / Schlägerei auf Berliner Platz

Schlägerei auf Berliner Platz

Ludwigshafen - Am Freitag, den 24.08.2018, geriet der 27-jährige Geschädigte gegen 20:45 Uhr mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, in deren Rahmen die vier Täter auf den Geschädigten eingetreten haben. Da zu den Tätern nichts Weiteres bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

