Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Seniorinnen ...

(Ludwigshafen) - Seniorinnen fallen nicht auf Enkeltrick rein

Ludwigshafen - Am 26.09.2018 gegen 13.45 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einer 89-Jährigen an und erklärte ihr, dass er ein naher Verwandter sei und in ein paar Stunden vorbei kommen wolle, weil er Geld bräuchte. Dieses würde er mit ihr zusammen von der Bank abholen. Als er die Seniorin auch noch nach Münzen und Goldschmuck ausfragte, beendete diese das Gespräch. Gegen 14.00 Uhr rief ebenfalls ein unbekannter Mann bei einer 69-Jährigen an und begrüßte sie mit "Hallo Tante". Die Seniorin hinterfragte, wie er genau heißt und wo er herkommt. Da sie niemanden in ihrer Verwandtschaft mit diesem Namen hatte, beendete sie das Gespräch.

