Polizeipräsidium Rheinpfalz / Spielautomaten aufgebrochen

Spielautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen - Unbekannte brachen am Mittwoch (10.10.2018) zwischen 2.30 und 5.20 Uhr in einen Bistro in der Seydlitzstraße ein. Im Innern wurden drei Spielautomaten aufgehebelt. Aus den Automaten wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621-963-1033 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.