Polizeipräsidium Rheinpfalz / Spielautomaten aufgebrochen

Spielautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen - Ein bisher unbekannter Täter ließ sich am 12.11.2018 in einem Cafe in der Rohrlachstraße einschließen und hebelte nach Geschäftsschluss (gegen 4:40 Uhr) drei Geldspielautomaten auf. Es gelang ihm, die Bargeldbestände aus den Automaten zu entwenden. Noch während der Unbekannte sich im Innern des Cafes zu schaffen machte, wurde ein Alarm ausgelöst, sodass der Täter schlagartig das Gebäude verließ. Auf seiner Flucht bahnte er sich durch weitere Räume einen Weg und beschädigten dabei Türen sowie eine Trennwand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Hannah Michel Telefon: 0621-963-1034 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.