Polizeipräsidium Rheinpfalz / Täter scheitern bei Einbruchsversuch

Täter scheitern bei Einbruchsversuch

Ludwigshafen - Am 14.03.2019 gegen 10 Uhr versuchten bislang Unbekannte, die Eingangstür einer Gaststätte in der Mundenheimer Straße aufzuhebeln. Da die Tür sehr gut gesichert war, gelang dieses Vorhaben nicht. Bereits im Zeitraum 10.03.2019 bis 14.03.2019 hatten Unbekannte versucht durch eine andere Tür auf die gleiche Weise in die Gaststätte zu gelangen. Auch hier waren sie an der guten Sicherung gescheitert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Sind Sie unsicher, ob Ihre Tür gut gesichert ist? Nutzen Sie die Einbruchschutzberatung durch die Polizei. Die polizeilichen Beratungsstellen "Zentrale Prävention" stehen in Rheinland-Pfalz kostenfrei zur Verfügung. Persönliche Ansprechpartner erreichen Sie unter folgendem Link: https://s.rlp.de/0D9Db

Beachten Sie außerdem stets folgende Hinweise: - Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie sie auch immer zweifach ab. - Verstecken Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck. - Wenn Ihnen Ihr Schlüssel abhandengekommen ist, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel niemals innen stecken.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Hannah Michel Telefon: 0621-963-1034 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.