Polizeipräsidium Rheinpfalz / Täterfestnahme nach ...

Täterfestnahme nach Tageswohnungseinbruch

Ludwigshafen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Das Fenster eines Einfamilienhauses in der Schanzstraße öffnete am 23.09.2018, kurz nach 20.30 Uhr, gewaltsam ein 43-Jähriger und stieg in das Haus ein. Dort entwendete er einen Möbeltresor und ein Laptop. Als er das Haus verließ, entdeckten ihn die nach Hause kommenden Bewohner. Der Tatverdächtige flüchtete und wurde von einem 37-jährigen Hausbewohner verfolgt. Gemeinsam mit den hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es, den 43-Jährigen auf der Flucht zu stellen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und gestern (24.09.2018) Nachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 43-jährige Wohnsitzlose wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

