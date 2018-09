Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Täterfestnahme nach ...

(Landau) - Täterfestnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Landau - Gestern Abend, 24.09.2018, kurz nach 21.30 Uhr, kam es in einer Wohnunterkunft in Landau zu einem Streit zwischen einer alkoholisierten 40-jährigen Frau und ihrem 32-jährigen Lebensgefährten. Im Verlauf des Streits nahm die Frau ein Messer und stach ihm in den Oberkörper. Im Anschluss flüchtete sie. Der 32-Jährige musste notoperiert werden. Aktuell befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Geflüchtete konnte noch gestern Abend in Landau festgenommen werden. Sie wurde heute Nachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl. Die 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Sandra Giertzsch Telefon: 0621-963-1032 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.