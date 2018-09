Polizeipräsidium Rheinpfalz / Tageseinnahmen gestohlen

Tageseinnahmen gestohlen

Ludwigshafen - Über 1000 Euro entwendeten Unbekannte am Dienstag (18.09.2018) aus einem PKW, indem die Scheibe eingeschlagen wurde. Der Daewoo war mit Tageseinnahmen einer Tankstelle in der Frankenthaler Straße von 21.30 Uhr bis 21.40 Uhr geparkt. Das Geld war in einer bunten Tasche verstaut. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621-963-1033 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.