Polizeipräsidium Rheinpfalz / Tasche mit Geldbeutel gestohlen

Tasche mit Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen - Am 28.03.2019 gegen 18:00 Uhr war eine 85-Jährige mit ihrem Rollator in einem Drogeriemarkt am Schillerplatz. Während sie sich Lippenstifte anschaute, bemerkte sie eine Frau, die sich sehr lange in ihrer unmittelbaren Nähe aufhielt. Als die Seniorin wenig später zur Kasse ging, stellte sie fest, dass ihre schwarze Stofftasche nicht mehr in dem Korb ihres Rollators lag. In der Stofftasche war unter anderem ihr schwarzer Ledergeldbeutel. Die unbekannte Frau war etwa 35 Jahre alt, circa 1,55 - 1,60 m groß, schlank und hatte dunkle schulterlange gelockte Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Anke Buchholz Telefon: 0621-963-1035 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.