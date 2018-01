Polizeipräsidium Rheinpfalz / Trickdiebstahl

Trickdiebstahl

Ludwigshafen - Am Dienstag, den 30.01.2018, gegen 19:15 Uhr, wurde eine 62-jährige von zwei unbekannten Personen bestohlen. Der Trickdiebstahl ereignete sich in einem Geschäft beim Rathauscenter. Während einer der Täter das Opfer ablenkte, entwendete der andere Täter deren Handtasche aus dem Einkaufskorb. In der Handtasche befanden sich unter anderem der Geldbeutel mit circa 250 Euro Bargeld und ein Smartphone der Marke Iphone. Einer der Trickdiebe konnte als männlich, circa 1,70m groß mit schwarzen Haaren und Narben im Gesicht beschrieben werden. Bei dem anderen Trickdieb soll es sich um eine Frau gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

