Polizeipräsidium Rheinpfalz / Tür eingetreten und ...

Tür eingetreten und Elektroartikel gestohlen

Ludwigshafen - Unbekannte traten am Dienstag (24.04.2018) in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr die Tür einer Wohnung am Carl-Wurster-Platz ein und stahlen mehrere Elektroartikel (u.a. Laptop) und 570 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen

