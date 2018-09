Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Unfall in der ...

(Ludwigshafen) - Unfall in der Ruthenstraße

Ludwigshafen - Am 24.09.2018 gegen 06.45 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Auto auf der Ruthenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Eschenbachstraße. Im Kreuzungsbereich Eschenbachstraße / Ruthenstraße wendete der 22- Jährige mit seinem Auto und wollte die Kreuzung in entgegengesetzter Richtung überfahren. Dabei übersah er das Auto der 31-Jährigen. Die 31-Jährige versuchte auszuweichen, streifte während des Ausweichmanövers das Auto des 22-Jährigen, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine auf dem Gehweg stehende Straßenlaterne sowie gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Die 31-Jährige verletzte sich und kam ins Krankenhaus.

