Polizeipräsidium Rheinpfalz / Unfall in der Hemshofstraße

Unfall in der Hemshofstraße

Ludwigshafen - Am 28.03.2019 gegen 16:20 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Auto auf der Hemshofstraße in Richtung Kurze Straße. Als er in entgegengesetzter Fahrtrichtung am Fahrbahnrand eine freie Parklücke sah, wendete er und stieß dabei mit einem 35-jährigen Radfahrer zusammen, der von rechts die Hemshofstraße in Richtung Schmale Gasse fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Er kam ins Krankenhaus. Sowohl das Fahrrad als auch das Auto wurden beschädigt.

