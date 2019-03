Polizeipräsidium Rheinpfalz / Unfall mit Fahrradfahrer

Unfall mit Fahrradfahrer

Ludwigshafen - Am 19.03.2019 gegen 17.35 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Mundenheimer Straße in Richtung Wittelsbachstraße als plötzlich ein 41-Jähriger die Fahrertür seines gerade am Seitenrand abgestellten Autos in Richtung Fahrradweg öffnete. Der 46-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Autotür und stürzte zu Boden. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

