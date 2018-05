Polizeipräsidium Rheinpfalz / Unfall mit hohem Sachschaden

Unfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen - Auf der B44 kam es Mittwochmittag, 23.05.2018, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr auf der B44 aus Fahrtrichtung Wöllner-Kreisel in Richtung Speyer und verlor beim Wechseln auf den rechten Fahrstreifen die Kontrolle über seinen Wagen. Während er beschleunigte, brach sein Fahrzeugheck aus und er schleuderte mit seinem Auto gegen die Mittelleitplanke. Hierbei drehte sich der Wagen einmal um seine eigene Achse und die Airbags lösten aus. Darüber hinaus touchierte er auch ein weiteres Fahrzeug.

Am Auto des 79-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auch am Auto der 32-jährigen Unfallbeteiligten entstand ein hoher Schaden von etwa 5.000 Euro.

Aufgrund zahlreicher Fahrzeugtrümmer und ausgelaufener Kühlerflüssigkeit auf der Fahrbahn musste die B44 zeitweise voll gesperrt werden.

