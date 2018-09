Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Unfallflucht - ...

(Ludwigshafen) - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Am 27.09.2018 gegen 06.55 Uhr parkte eine 48-Jährige ihren schwarzen 3er BMW im Bruderweg. Als sie gegen 16.15 Uhr wieder zurückkam, stellte sie einen Schaden im linken Heckbereich fest in Höhe von etwa 2.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Unfallverursacher im Vorbeifahren oder während des Ein- oder Ausparkvorgangs gegen den BMW gefahren ist und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

